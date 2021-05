news

Accordo di partenariato tra DREAM e l'ospedale universitario di Bangui in Centrafrica

per la promozione della salute della madre e del bambino

Un nuovo accordo di partenariato tra DREAM e il complesso ospedaliero universitario di Bangui nella Repubblica Centrafricana, ospedale pediatrico di riferimento a livello nazionale.



La Clinique DREAM, già presente nel paese da molti anni, con questo accordo si impegna a garantire cure mediche gratuite ai bambini affetti da malattie croniche quali in particolare HIV/AIDS, epilessia, asma, ipertensione e nefropatia, ricoverati presso questa struttura.



Garantire la continuità delle cure per i bambini fragili è da sempre una delle priorità del programma DREAM ma far sì che le loro mamme siano in salute e in grado di crescere i loro figli è una prerogativa fondamentale per il benessere dei bimbi stessi. Mamme sane possono crescere bimbi sani per assicurarne futuro e speranza, per questo DREAM si prende cura di entrambi seguendoli nel lungo termine e gratuitamente.

