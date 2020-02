news

Sud Sudan: progressi del processo di pace. La conferenza stampa il 14 febbraio a Sant'Egidio, ore 15

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si è tenuto in questi giorni, presso la Comunità di Sant’Egidio, il primo round negoziale a seguito degli accordi per il cessate il fuoco in Sud Sudan, firmato a Roma lo scorso 12 gennaio. Alle trattative hanno partecipato una cinquantina di delegati in rappresentanza del governo del Paese africano, di tutte le forze politiche dell’opposizione (SSOMA, SPLM/IO, NDM, OPP, FDs) e di alcuni osservatori internazionali, tra cui l’IGAD, le Nazioni Unite e l’Unione Europea.



Oggi, alle 15, i progressi del processo di pace verranno presentati dai partecipanti al negoziato nel corso di un briefing con la stampa.