Sud Sudan, la dichiarazione firmata a Sant'Egidio per la cessazione delle ostilità - VIDEO

Tutte le parti politiche del Sud Sudan, governo e opposizioni, si impegnano per la cessazione delle ostilità, citando entrambi il bacio di Papa Francesco ai piedi dei leader del Sud Sudan dello scorso aprile come esempio di riconciliazione e pace. Paolo Impagliazzo, Segretario generale della Comunità di Sant'Egidio, racconta a EWTN come è nata la Dichiarazione di Roma sul processo di pace in Sud Sudan.