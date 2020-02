appuntamento

A Milano il 9 febbraio la festa delle lanterne con Sant'Egidio. Solidarietà a Wuhan per dire no alla sinofobia

Rinfresco con saluti e consegna delle Certificazioni di Lingua Italiana dell'Università di Stranieri di Perugia



domenica 9 febbraio 2020 - Milano

ore 12:00 - 14:00 - Casa dell'Amicizia, via Olivetani 3, Milano

(M2 Sant'Ambrogio)





Il 9 febbraio alle ore 12 la Comunità di Sant’Egidio festeggia l’arrivo del nuovo anno secondo il calendario cinese in occasione della Festa delle Lanterne (tradizionalmente a chiusura dei festeggiamenti per il capodanno) e raccoglie fondi per Wuhan.

La festa segna la storica amicizia della Comunità di Sant’Egidio con i cittadini cinesi residenti a Milano, e quest’anno vuole soprattutto contrastare il clima di intolleranza alimentato in maniera ingiustificata dalla vicenda del coronavirus.



Per questo verranno raccolti fondi da destinare agli abitanti di Wuhan e di altre città colpite dal virus.



Nell’occasione si consegneranno le Certificazioni di Lingua Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia, ottenute dagli studenti immigrati di varie nazionalità presso la Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio alla presenza di rappresentanti del Comune di Milano.



Saranno rappresentate associazioni italiane e cinesi del quartiere di Paolo Sarpi e famiglie dei bambini della Scuola del Pace della Comunità di Sant’Egidio





Per informazioni:



Comunità di Sant’Egidio – Milano

[email protected]