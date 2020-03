news

Da Xi'an a Roma e Milano: migliaia di mascherine sulla "via della seta" della solidarietà

destinate alle persone senza dimora seguite dalla Comunità

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Ci sono tutti davanti alla cattedrale di Xi'an, la città nel cuore della Cina, antica capitale dell'impero (nota come la città dell'esercito di terracotta): c'è il vescovo mons. Dang, alcuni preti, altri amici e tanti scatoloni di mascherine in partenza per l'Italia. Sul grande striscione rosso, campeggia la scritta "Sempre amore tra Chang'an (antico nome di Xi'an) e Roma". E in cinese si cita un proverbio che suona, più o meno "affrontiamo insieme questa sfida, perchè siamo tutti sulla stessa barca"

Le migliaia di mascherine sono frutto di una raccolta che ha coinvolto tutta la diocesi, e sono destinate in particolare ai senzatetto di Roma e a Milano, seguiti dalla Comunità di Sant'Egidio e dall'Elemosineria Vaticana.