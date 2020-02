news

Al via un un corso per formare tecnici informatici, in collaborazione con Cisco e Algores

La ricerca del lavoro è una sfida spesso non facile da affrontare da soli ed è una rete tra realtà diverse quella che ha permesso l'avvio venerdì 21 febbraio, presso la biblioteca della Fondazione Orseri per la pace, di un corso per formare tecnici informatici per l’assistenza di base ed avanzata richiesta dalle aziende.



Il corso nasce dalla domanda di molti che hanno perso il lavoro o sperano in occupazioni più stabili, giovani in cerca di lavoro ed immigrati, e dalla consapevolezza che una formazione di qualità può rappresentare una risposta.



E’ frutto di una collaborazione tra la Comunità di Sant’Egidio e la CISCO, società leader nel campo delle reti informatiche che con la sua CISCO Networking Academy ha una lunga esperienza nel campo della formazione.



Questa rete coinvolge anche professionisti e aziende del settore, tra cui l’Algores informatica, che mettono a disposizione gratuitamente le loro competenze nel formare i futuri nuovi tecnici.