Per la festa di San Giorgio, papa Francesco accoglie 600 senza dimora, invitati a vaccinarsi in Vaticano

Papa Francesco ha visitato questa mattina il gruppo di 600 senza fissa dimora che si sottopongono al richiamo del vaccino Pfizer offerto loro dal Vaticano, nell'aula Paolo VI. Il video realizzato da una ospite che circola in rete, mostra Jorge Mario Bergoglio affiancato dall'elemosiniere, il cardinale polacco Konrad Krajewski, che spiega, tra applausi e grida di giubilo dei presenti, che ci sono gelati, tramezzini, Coca-Cola e un uovo di Pasqua: un modo, evidentemente, che Jorge Mario Bergoglio ha scelto per festeggiare in compagnia il suo onomastico, essendo oggi la ricorrenza liturgica di San Giorgio.



Sono circa 1.400 gli indigenti - senza fissa dimora, rifugiati, ospiti dei dormitori di Roma - beneficiari della campagna vaccinale iniziata durante la Settimana Santa dall'Elemosineria Apostolica in collaborazione con altre associazioni tra le quali la Comunità di Sant'Egidio, la Caritas e il Centro Astalli.

Fonte Askanews

Foto Vatican Media