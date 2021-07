news

Impegno sociale e cura dell'ambiente: un premio alla Comunità di Sant'Egidio

Assobioplastiche e Legambiente promotori dell'iniziativa

Un premio speciale è stato assegnato alla Comunità di Sant’Egidio da Assobioplastica, l'associazione dei produttori di materiali ecocompatibili, per “l’impegno sociale che abbraccia la cura dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile concreto”, in particolare per l'uso costante di materiali compostabili e biodegradabili nel corso delle campagne di aiuto svolte durante la pandemia.

Già da due anni la Comunità ha ottenuto il riconoscimento per l“Uso responsabile della Plastica” nelle proprie sedi istituzionali in Trastevere a Roma. Assiobioplastiche si è impegnata a sostenere l’impegno di Sant’Egidio in questo senso, promettendo di allargare ed estendere tale collaborazione nei prossimi mesi.

Il premio è stato consegnato il 7 luglio nell'ambito dell'evento "Comuni Ricliconi", promosso da Legambiente a partire dal 1994, a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni italiani. L'iniziativa, patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, vuole premiare le comunità locali, i gli amministratori e i cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.