4 febbraio: Giornata Internazionale per la Fratellanza Umana a tre anni dall'incontro di papa Francesco e il grand imam Al Tayyb ad Abu Dhabi #humanfraternity

Il 4 febbraio 2019 Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, firmano la Dichiarazione di Abu Dhabi, un passo di grande importanza nel dialogo tra cristiani e musulmani. Il Documento fa incontrare cristiani e musulmani dopo un percorso che è sia per gli uni che per gli altri in continuità con i propri testi sacri e con le proprie tradizioni per convergere sui temi della pace e della convivenza comune, attraverso la libertà religiosa, la cittadinanza e la fratellanza.

Marco Impagliazzo scrisse per l'occasione: «Il viaggio di Papa Francesco a Abu Dhabi negli Emirati Arabi (primo nella storia della Chiesa di un papa nella penisola arabica) è stato caratterizzato da due abbracci e da due firme. L’abbraccio di pace con il grande imam di Al Azhar, e quindi con il mondo musulmano sunnita, che suggella un cammino di incontri di cui sono testimone con la Comunità di Sant’Egidio nello “spirito di Assisi”. È un abbraccio che ha portato alla prima delle due firme, quella a un documento congiunto tra Chiesa cattolica e Università di Al-Azhar (il più importante luogo culturale e religioso dell’islam sunnita) sulla fratellanza umana per la pace mondo e e la convivenza comune. Ci si dichiara fratelli con tutte le positive implicazioni che porta in sé questo nome. Da testimoni all’abbraccio e alla firma i leader delle grandi religioni mondiali e, umilmente, la Comunità. È il compimento del sogno di Giovanni Paolo II: le religioni pregano per la pace e le une per le altre. Non più gli uni contro gli altri.»

Dopo quello storico incontro, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 4 febbraio Giornata Internazionale della Fratellanza Umana.

Papa Francesco recentemente ha detto: «È motivo di soddisfazione che le Nazioni del mondo intero si uniscano in questa celebrazione, volta a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale, come auspicato anche nel Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato il 4 febbraio del 2019 ad Abu Dhabi del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib e da me. Fratellanza vuol dire tendere la mano agli altri, rispettarli e ascoltarli con cuore aperto. Auspico che si compiano passi concreti, insieme ai credenti di altre religioni e alle persone di buona volontà, per affermare che oggi è tempo di fraternità, evitando di alimentare scontri, divisioni e chiusure. Preghiamo e impegniamoci ogni giorno affinché tutti possiamo vivere in pace da fratelli e sorelle".»

