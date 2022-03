news

In viaggio per Leopoli, in Ucraina, due carichi di aiuti umanitari: vestiti, medicine e latte per neonati

È in viaggio verso la città ucraina di Leopoli il primo carico di aiuti di Sant’Egidio. Il camion partito ieri sera dalla Città Ecosolidale di Roma, via Padova, contiene abbigliamento nuovo per proteggere dal freddo, coperte, medicine e mascherine. Farà tappa in Polonia per poi proseguire per la città dell'Ucraina occidentale dove tanti stanno trovando rifugio.

Un altro carico - un tir di latte in polvere donato dal Banco Farmaceutico - è in partenza.

In totale sono dodici tonnellate di aiuti che la Comunità ha potuto garantire anche grazie a tantissimi sostenitori che si sono uniti all’iniziativa di invio di aiuti all’Ucraina e altre azioni di sostegno, accoglienza e ospitalità.

I profughi ucraini si sono trovati in pochi giorni privi di tutto, in fuga da città che si spopolano; chi rimane, chi non può partire, vive ancora di più l’incertezza del futuro. Due milioni sono i profughi stimati finora. È fondamentale continuare l’invio di aiuti in Ucraina e alle frontiere con la Polonia, la Slovacchia e l'Ungheria, dove le Comunità di Sant'Egidio sono presenti a fianco di chi fugge dalla guerra.

Per sostenere le iniziative umanitarie, visita santegidio.org/ucraina

Se vuoi, puoi DONARE ONLINE



DONA SU FACEBOOK

Si può anche fare una donazione con un bonifico alla Comunità di Sant’Egidio

IBAN: IT 67 D 07601 03200 000000807040

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

intestato a Comunità di S. Egidio ACAP Onlus

Causale "Aiuti all'Ucraina"

PER SOSTENERE I BAMBINI ADOTTATI A DISTANZA A KIEV

Conto N°61176038 intestato a:

Comunità di Sant’Egidio - Acap Onlus - Adozioni a Distanza

Piazza Sant’Egidio 3/a 00153 Roma

IBAN: IT26K0760103200000061176038

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Causale: Adozioni a distanza ucraina

PER AVERE PIÙ INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO PER L'UCRAINA