news

"March for our lives": Le Comunità di Sant'Egidio degli Stati Uniti alla manifestazione nazionale contro la violenza causata dall'uso delle armi

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sabato 11 giugno, le Comunità di Sant'Egidio di Boston, Washington DC e New York hanno partecipato alla "March for our lives" la grande manifestazione contro la violenza causata dall'uso indiscriminato delle armi che si è svolta simultaneamente in diverse città degli Stati Uniti.

Sant'Egidio ha moltiplicato in questi ultimi mesi le preghiere per la fine della violenza armata, in tutto il Paese e in modo speciale a Washington D.C., ricordando tutte le vite perdute.

Come ha detto papa Francesco, «è tempo di dire basta al traffico indiscriminato di armi». Alla manifestazione hanno partecipato anche i bambini delle Scuole della Pace, che con i loro striscioni e i cartelli preparati per l'occasione, hanno espresso il loro "basta!", quello di una generazione che desidera guardare al futuro senza paura e propone la pace come una concreta alternativa.