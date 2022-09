news

La chiesa di Notre-Dame aux Riches Claires, a Bruxelles, è stata affidata alla Comunità di Sant'Egidio

Dal 1 settembre 2022, alla Comunità di Sant'Egidio è stata affidata la parrocchia di Notre-Dame aux Riches Claires, al centro di Bruxelles, capitale belga e sede dell'Unione Europea.

La Comunità è presente in questa città da più di dieci anni, con la preghiera della sera e la liturgia domenicale, con servizi ai poveri come il ristorante Kamiano, per gli amici della strada, e la Scuola della Pace per i bambini.

Adesso, con la chiesa di Notre-Dame aux Riches Claires, avrà l'opportunità di allargare ulteriormente le proprie iniziative. L'edificio è, attualmente, da ristrutturare ma già sono in programma dei lavori per riportarlo all'antica bellezza e renderlo funzionale per le diverse attività che la Comunità intende svolgervi.