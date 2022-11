news

La Trattoria de Gli Amici riceve il riconoscimento di Eccellenza Italiana nel mondo per il 2022-2023

Da oggi la Trattoria de Gli Amici è nel registro delle Eccellenze Italiane. Un importante riconoscimento per un'esperienza di lavoro inclusivo e creativo, che unisce la competenza nel campo della ristorazione con una proposta di formazione e di inclusione lavorativa per persone con disabilità. Un'eccellenza tutta italiana, dove si coniugano simpatia, umanità e professionalità.

Eccellenze Italiane è un ente impegnato da oltre un decennio nella tutela e nel riconoscimento delle attività italiane di valore. Il Marchio distintivo di Eccellenze Italiane è ufficialmente Registrato in Italia e all'estero dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per noi è un onore e un privilegio essere entrate a far parte di questa selezione, accanto a nomi prestigiosi dell'imprenditoria italiana.

La Trattoria de Gli Amici coglie questa occasione e tramite questo sito desidera "ringraziare di cuore tutti i clienti che grazie alle numerose recensioni positive sul nostro servizio e sui nostri piatti, hanno reso possibile tutto ciò"