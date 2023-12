Giornata mondiale delle persone con disabilità, una grande risorsa umana, affettiva, culturale

Il 3 dicembre si celebra la giornata mondiale delle persone con disabilità istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite con lo scopo di promuovere i diritti di queste persone per una piena inclusione .

Il lavoro delle Nazioni Unite ha poi portato nel 2006 all’adozione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. La Convenzione è stata ratificata da 175 paesi. L’Italia l’ha ratificata nel 2009.

Dai primi anni 80’ Sant'Egidio è a fianco delle persone con disabilità.

Il diritto al lavoro:

Le persone con disabilità rappresentano una risorsa nel mondo del lavoro ma le difficoltà che si incontrano è un segnale significativo della mancata inclusione sociale di queste persone. Nel 1991 tramite la costituzione della Cooperativa Sociale Pulcinella Lavoro, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, è stato possibile aprire a Roma prima un piccolo locale-paninoteca e alcuni anni dopo un vero e proprio ristorante nel cuore di Trastevere, la Trattoria de Gli Amici, considerato una best practice dell'inclusione lavorativa. L'investimento nella ristorazione si è rivelato un successo, creando un modello ispiratore per varie esperienze in Italia e in Europa. Dal 2017, ad Anversa, in Belgio, è nato Amici Coffee & Books. Nel 2022 è stata avviata un'attività di catering in un nuovo centro cottura per ampliare le opportunità lavorative. Il 1 dicembre di quest’anno è stata inaugurata la decima edizione del corso di formazione "Valgo anch’io" per commis di sala e di cucina.

I Laboratori d’Arte, Sono luoghi formativi, in cui si lavora insieme all'apprendimento delle tecniche artistiche, allo studio, alla relazione e comunicazione. La ricerca delle proprie attitudini e potenzialità ha condotto molte persone con disabilità prima di tutto alla possibilità di comunicare (anche attraverso la tecnologia e i mezzi informatici), oltre a un processo di appropriazione di codici espressivi e artistici personalizzati. Le persone coinvolte hanno manifestato sempre più chiaramente una profonda capacità di comprensione della realtà, sviluppando un proprio giudizio, pensiero e sguardo sul mondo. Nel video di presentazione della mostra DIS/INTGRATION, presso l'Università di Catania, l'artista Ivan Crnic spiega con efficacia come l'arte e metodi di condivisione espressiva, siano gli elementi determinanti per far emergere energie nascoste o inespresse.

Il messaggio del papa per la giornata del 3 dicembre: " Aprirci ai talenti delle persone con disabilità […] tanto nella società come dentro la vita della Chiesa…”

“Gesù per Amico” e “Il vangelo per tutti”, titoli di due volumi dedicati a percorsi di catechesi con le persone con disabilità, ben sintetizzano l’impegno e il cammino ecclesiale che da più di 40 anni Sant’Egidio vive con le persone con disabilità. Attraverso percorsi di catechesi personalizzati e modalità di comunicazione che tengano presenti le difficoltà di ciascuno, le persone con disabilità sono accompagnate nella preparazione ai sacramenti e ad una formazione cristiana permanente. A Napoli, dal 2007, nella prima domenica di Avvento, il vescovo della città e tutta la diocesi si stringono delle persone con disabilità che ricevono la cresima.



Il 3 dicembre, mons. Mimmo Battaglia, nella cattedrale di San Gennaro, conferirà il sacramento a 14 giovani che hanno completato un percorso di preparazione con la Comunità. Essere amici di Gesù e comunicare a tanti questa gioia testimoniano che solo nell'inclusione di chi è più fragile si costruisce una società più umana per tutti. Dire "Noi" e non "loro", chiede Papa Francesco, per la piena partecipazione dei fedeli con disabilità nella vita della Chiesa.