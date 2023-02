news

A Maputo, la presentazione del libro di Nelson Moda "Xirico", un racconto della guerra civile in Mozambico dalla voce dei testimoni.

È stato presentato lunedì a Maputo il libro “Xirico. Vozes de paz em Moçambicque”.di Nelson Moda, della Comunità di Sant’Egidio in Mozambico.

Xirico era il nome dell’unico modello di apparecchio radio presente in Mozambico durante gli anni della guerra dopo l’indipendenza. In quasi tutte le famiglie attraverso questa radio giungevano le notizie delle trattative di pace in corso a Roma e il 4 ottobre del 1992 tutti poterono ascoltare in diretta la cerimonia della firma dell’Accordo Generale di Pace che pose fine a 16 anni di una guerra sanguinosa.

Nel suo libro Nelson Moda ha raccolto 250 testimonianze di donne e uomini di diverse età, ceti sociali e schieramenti politici su quelle vicende. affinchè la memoria e la storia non vadano perdute. Il libro contiene anche una prefazione di Andrea Riccardi, un’intervista ai principali negoziatori: Joaquim Chissano, ex presidente e firmatario dell’Accordo generale di Pace, e Raul Domingos capo delegazione della Renamo al tempo del negoziato.

Hanno preso parte alla presentazione del libro l’ex presidente della Repubblica Joaquim Chissano, il presidente della prima Commissione Elettorale prof. Brazão Mazula e don Giorgio Ferretti, parroco della cattedrale di Maputo.

L’ex presidente Chissano ha ricordato il metodo seguito durante le trattative: "cercare ciò che unisce e lasciare da parte ciò che divide". Ha inoltre sottolineato il valore di questo libro che dà voce a mozambicani di tutti gli strati sociali e schieramenti politici su una pietra miliare della storia del paese. Un documento prezioso per le nuove generazioni.

Anche gli altri relatori, Brazão Mazula e don Giorgio Ferretti, nell'evidenziare il valore di quest'opera documentaria, hanno sottolineato come il libro di Nelson Moda mostri quanto la Comunità di Sant'Egidio sia anche un soggetto che produce cultura nel paese.