L'arte dell'inclusione: una ribellione pacifica al male del mondo. Le opere degli artisti con disabilità all'Ambasciata Americana presso la Santa Sede

Le opere degli artisti con disabilità dei nostri Laboratori d'Arte sono esposte presso l'Ambasciata Americana presso la Santa Sede a Roma. In questa splendida cornice si è svolto, proprio ieri, 22 maggio, un evento che ha permesso di ammirare questi quadri.



Mauro Garofalo, di Sant'Egidio, nel salutare i partecipanti ha sottolineato come le opere esposte siano il risultato del paziente lavoro degli artisti con disabilità. "L'arte rappresenta una ribellione pacifica contro i problemi del mondo, come la guerra, la solitudine e l'ineguaglianza. L'amicizia e la solidarietà sono valori fondamentali per la Comunità. Le opere trasmettono un messaggio profondo e pacifico, invitando al cambiamento. Emergono anche storie personali, come quella di Giovanni Fenu, che ha lottato contro la solitudine grazie all'arte."



L'Ambasciatore Donnelly, rivolgendosi agli ospiti, ha dichiarato: "L'arte è parte integrante dell'esperienza americana. Fin dalla nascita della nostra nazione, le arti hanno riflettuto e ispirato la nostra cultura, unendo persone di diversi background e appartenenti a diverse posizioni politiche."