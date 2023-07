"Un movimento di pace e di solidarietà, non solo un momento". A Blantyre, in Malawi, gli incontri della Comunità e dei Giovani per la Pace con Marco Impagliazzo

Si è svolto Blantyre un grande incontro dei delegati dei Giovani per la Pace della città e dei distretti del Sud del Paese.

Settecento giovani delle scuole superiori si sono confrontati con Marco Impagliazzo in una vivace assemblea in cui si è riflettuto sulle caratteristiche di un movimento giovanile che vuole costruire un futuro di pace e dì solidarietà per il Malawi. Un movimento che sceglie la pace e la non violenza e che fa dell’amicizia con i poveri, particolarmente gli anziani soli e i bambini più marginali nella società, un impegno di vita e non momentaneo: “State costruendo un movimento di pace, amicizia e solidarietà e non solo un momento di tutto questo” - ha detto loro Marco Impagliazzo. I giovani hanno risposto con partecipazione e entusiasmo alle prospettive indicate dall’assemblea, dando anche testimonianza del loro impegno concreto accanto ai più poveri.

Successivamente, nella “House of friendship”, la casa della Comunità nel centro della città si è riunita l’assemblea della Comunità di Blantyre per riflettere sulle prospettive di Sant’Egidio come soggetto di pace, di servizio ai poveri e di preghiera nel Paese. Nell’anniversario della scomparsa di Floribert Bwana Chui, è stata ricordata la sua testimonianza di giovane africano, figlio del Vangelo e della Comunità, che ha amato il suo popolo.

Marco Impagliazzo ha anche visitato i diversi servizi della Comunità con i poveri. Tra questi, la casa degli anziani a Bangwe, inaugurata nel 2016.