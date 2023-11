Lunedì 6 novembre "I bambini incontrano il Papa. Impariamo dai bambini e dalle bambine". Tra loro anche i bambini delle Scuole della Pace

Cresce l’attesa per l'incontro "I bambini incontrano il Papa. Impariamo dai bambini e dalle bambine", che si terrà nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, lunedì 6 novembre.

A Roma arriveranno da tutta Italia oltre 6000 bambine e bambini delle scuole elementari, ma saranno presenti anche alcune delegazioni dai cinque continenti, anche da paesi colpiti da conflitti, come l’Ucraina, l’Afghanistan e la Siria.

Nelle Scuole della Pace tutti i bambini stanno preparando le domande da fare al Papa, ma anche disegni ed elaborati, che andranno ad arricchire la mostra “Facciamo pace?! La voce dei bambini sulla guerra”, che verrà allestita per l’occasione nei pressi dell'Aula Paolo VI.

"Anche questa mostra sarà l’occasione per imparare dai bambini - ha osservato Impagliazzo - perché la loro voce dice un no alla guerra assai esplicito. I piccoli autori l’hanno sperimentata da vicino in Ucraina, in Siria, in Afghanistan, nella Repubblica Democratica del Congo, in Burkina Faso, nel Nord del Mozambico. Parlano delle guerre di oggi che occupano le pagine dei giornali e delle guerre incancrenite di cui tutti sembrano essersi dimenticati; guerre eterne che proseguono per anni e che generano milioni di profughi. La mostra consentirà di ascoltare anche questo dai bambini".



L’incontro, che è promosso dal Dicastero per la cultura e l'educazione, con la collaborazione di Comunità di Sant'Egidio, Frati francescani conventuali e Cooperativa Auxilium, sarà animato dal Piccolo Coro dell’Antoniano, con il loro straordinario repertorio e vedrà la partecipazione di Mr Rain. (Guarda il video)

PROGRAMMA