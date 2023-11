Dignità e Diritti: la proposta di legge che vuole cambiare il futuro dei senza dimora in Catalogna

Durante l'evento denominato "Una legge per i diritti dei senzatetto. Una legge di dignità", sette collegi professionali hanno espresso il loro sostegno alla proposta di legge a tutela delle persone senza fissa dimora a cui la Comunità di Sant'Egidio lavora da alcuni anni.

La proposta si prefigge di regolare le azioni e i servizi che le pubbliche amministrazioni dovrebbero svolgere per garantire i diritti dei senzatetto e indica soluzioni concrete per affrontare la situazione di chi vive per strada. Per saperne di più

Attualmente, la proposta di legge è in fase di discussione presso il Parlamento della Catalogna. La Giornata è stata organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio insieme a Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels Fundació, Cáritas Catalunya e Assís Centre d'Acollida, che sono gli enti promotori della proposta di legge mirata a risolvere le problematiche delle persone senza fissa dimora, e ha visto la collaborazione del Collegio dei Giornalisti della Catalogna.



Dopo l'esposizione dei punti fondamentali della proposta di legge, sono state esposte le diverse situazioni che le persone senza dimora affrontano quotidianamente e le ragioni per cui questa legge è fondamentale per garantire i loro diritti e fornire loro l'attenzione necessaria.

Le diverse associazioni professionali presenti (avvocati, psicologi, pedagogisti, educatori, medici ) hanno affrontato sotto le diverse angolature le vie per riconoscere i diritti delle persone senza casa.

E' stato anche redatto un manifesto intitolato "Una legge per i diritti della persona senza casa. Una legge di dignità" che verrà diffuso a cura dell'associazione dei giornalisti, per sostenere l'iter della legge in Parlamento.