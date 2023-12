A NOI IMPORTA, incontro pubblico all'Università di Trieste sul tema dei migranti

La Comunità di Sant'Egidio di Trieste, unitamente al Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Trieste, promuove un incontro pubblico dal titolo: "A noi importa", sul tema dei migranti. L'incontro, destinato agli studenti, si terrà martedì 5 dicembre, alle ore 15.30, in Aula M dell' Edificio A, in Piazzale Europa.

Sono previste le testimonianze dirette di alcuni giovani che, dopo il faticoso viaggio attraverso la rotta balcanica, sono giunti nella nostra città, trovando riparo di fortuna al Silos e degli universitari impegnati sul campo, a titolo volontario con Sant'Egidio.



"Presenziare" - si legge in una nota del Consiglio degli Studenti - "diventa occasione per lanciare un messaggio forte e per riflettere insieme sui tanti modi in cui ci si può impegnare a livello locale, per mantenere vive la dignità e la speranza di queste persone".