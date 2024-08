Il presidente del Malawi, Lazarus Chakwera, in visita a Sant'Egidio. L'incontro con Marco Impagliazzo e una delegazione della Comunità

Il Presidente del Malawi, Lazarus Chakwera, in questi giorni in visita ufficiale a Roma, si è recato oggi a Sant’Egidio, dove ha incontrato Marco Impagliazzo e una sua delegazione per condividere alcune questioni su cui la Comunità di Sant’Egidio è impegnata in Malawi. Sant'Egidio è infatti presente nel paese da molti anni, con una presenza capillare di comunità nelle città e nei villaggi e con due grandi programmi di cooperazione: Dream, per la prevenzione e la cura dell'HIV e di diverse malattie non trasmissibili, e Bravo, per la registrazione anagrafica dei minori.

Nel corso del colloquio, Marco Impagliazzo ha sottolineato la necessità di accelerare il percorso di legge per l’abolizione della pena di morte nel paese - dichiarata incostituzionale nel 2021 - e si è complimentato con il presidente Chakwera per avere commutato la pena di tutti coloro che erano detenuti nel braccio della morte.



Impagliazzo ha inoltre sottolineato l’importanza della recente legge emanata per la difesa dei diritti degli anziani che Sant’Egidio ha portato avanti insieme ad altri stakeholders.



Il Presidente Chakwera ha spiegato come il Malawi è "un paese ricco di beni donati da Dio", ma impoverito dall’avarizia degli uomini e dal climate change. Ha poi espresso la sua gratitudine per la presenza numerosa di Sant’Egidio nel paese definendola un esempio di compassione. Sant’Egidio - ha detto - fa la differenza per tanti malawiani: “Il mondo ha bisogno di voi e soprattutto il Malawi.”



Dopo un momento di preghiera per la pace nella chiesa di Sant’Egidio, il presidente Chakwera ha dato appuntamento a Marco Impagliazzo in Malawi il prossimo anno per la celebrazione dei 25 anni di presenza di Sant’Egidio nel paese dicendo: “Beati gli operatori di pace e voi lo siete”.