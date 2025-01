A Sant'Egidio la visita del Capo dello Stato della Repubblica di Haiti

Il 27 gennaio, il Capo del Consiglio Presidenziale di Transizione della Repubblica di Haiti, Leslie Voltaire, ha visitato la Comunità di Sant’Egidio, accolto da Marco Impagliazzo e da una delegazione internazionale della Comunità.



Il presidente Voltaire haespresso la sua gratitudine per il lungo legame di Sant'Egidio con la piccola e travagliata repubblica caraibica, in particolare per gli interventi in favore dei bambini e dei rifugiati interni fin dai tempi del terribile terremoto del 2010.

Ha inoltre invitato la Comunità a visitare il paese per rilanciare la cooperazione. Haiti sta faticosamente uscendo da una grave crisi sociale e costituzionale. Il Consiglio Presidenziale di Transizione si è incaricato di pacificare il paese e di organizzare elezioni presidenziali alla fine di quest’anno.