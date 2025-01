SOLIDARIETÀ, SANT’EGIDIO: LUNEDI' 6 GENNAIO PRANZO

CON LA PARTECIPAZIONE DI ACEA

Appuntamento alle 13,00 alla Casa dell’Amicizia in via di San Gallicano

Lunedì 6 gennaio, alle 13, la Casa dell’Amicizia di Sant’Egidio, in via di San Gallicano 25a, accoglierà 300 persone per il pranzo solidale dell’Epifania che la Comunità organizza dal 2005 insieme ad ACEA, con il contributo del suo CRA aziendale. Tra gli invitati, famiglie in difficoltà, senza dimora, anziani e rifugiati. All’organizzazione del pranzo e al suo svolgimento parteciperanno, insieme ai volontari della Comunità , anche i dipendenti ACEA e la presidente del Gruppo Acea, Barbara Marinali.