Summer school: i centri estivi didattici della Comunità di Sant'Egidio

Le Summer school sono i centri estivi didattici che la Comunità di Sant’Egidio ha avviato per rispondere al desiderio dei bambini di tornare sui banchi di scuola, dopo mesi di chiusura dovuti al coronavirus.



Con l’impegno volontario e gratuito di studenti delle superiori e universitari, ricevono aiuto i bambini che meno hanno potuto partecipare alla didattica a distanza, per mancanza di risorse.



La Summer school è una risposta educativa all’appello della Comunità di Sant’Egidio per il diritto allo studio.



Nei centri estivi si recuperano le materie scolastiche e si lascia spazio all’ecologia, all’educazione alla pace e, in particolare, all’educazione sanitaria. Alla Summer school si insegnano e si osservano le regole di prevenzione del coronavirus, per svolgere le attività didattiche in sicurezza.







Aggiornamenti dalle Summer school