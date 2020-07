#santegidiosummer: tempo di solidarietà e di inclusione

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

È #santegidiosummer anche quest'anno: tempo di amicizia e solidarietà, con gli amici di tutto l'anno e con chi è in difficoltà, colpito maggiormente dalle conseguenze della pandemia.

Nel rispetto delle misure di contenimento del virus, Sant'Egidio rimane "aperta per ferie": sono aperte le mense, le distribuzioni di cibo a chi non ha casa e a chi è in difficoltà economiche per la crisi alimentare seguente al Covid, le Summer School, le vacanze per amici con disabilità, un impegno concreto con migranti e rifugiati.

Sono i primi passi di un'estate altruista. In queste settimane daremo spazio ai racconti di questo tempo di inclusione e di impegno gratuito per gli altri, nelle iniziative che si susseguiranno fino a settembre.