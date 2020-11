Webinar: #Stand4Humanity #NoDeathPenalty

30 novembre, ore 17:30. Per un mondo senza pena di morte

In occasione del 30 novembre 2020, con più convinzione che mai, la Comunità di Sant'Egidio promuove la giornata mondiale "Città per la vita, città contro la pena di morte". L'attuale crisi sanitaria mondiale non può e non deve trasformarsi in una crisi dei diritti umani, né indebolire il nostro impegno per abolire la pena capitale.



Partecipa al Webinar: #stand4humanity #nodeathpenalty

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

dalle 17:30 alle 19:00

(GMT +1)

Intervengono esperti, attivisti, testimoni e società civile da Asia, Europa e Nord America. L’evento si concluderà con l'illuminazione straordinaria del Colosseo, simbolo della campagna globale contro la pena di morte.



Per seguire l'evento assicurati di aver effettuato la registrazione e di aver scaricato l'applicazione Zoom sul tuo smartphone, tablet o computer.



Dopo la registrazione su Zoom, puoi chiedere di ricevere al tuo indirizzo e-mail un kit di materiali del webinar. Riceverai un badge personalizzato con il tuo nome. È interattivo, con link che puoi cliccare, per collegarti in modo rapido all'evento su web e social. Puoi anche condividerlo come immagine con i tuoi contatti.