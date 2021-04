Cibo per tutti: mense, distribuzioni e spesa solidale nell'emergenza alimentare

Sostieni l'impegno di Sant'Egidio per i più poveri

"Cibo per tutti": è l'impegno della Comunità di Sant'Egidio in Italia e in più di 70 paesi del mondo. Nell'emergenza alimentare aggravata dalla pandemia, siamo in strada per dare cibo alle persone senza dimora, per consegnare spese solidali agli anziani, per fornire sostegno alimentare alle famiglie più in difficoltà. Le nostre mense non hanno mai chiuso. Teniamo aperte le porte, il cuore, le braccia.

Dall'inizio della pandemia è cresciuta in modo preoccupante la povertà, in particolare tra le famiglie monoreddito, gli anziani, le donne sole con figli e i lavoratori precari. Al tempo stesso abbiamo registrato, in tutto il paese, anche una crescita significativa della solidarietà, testimoniata dall’aumento dei volontari, in gran parte giovani, che si sono aggiunti a noi.

Abbiamo cercato di rispondere: dal 9 marzo 2020 Sant’Egidio ha distribuito circa 300mila pacchi alimentari in tutta Italia, cioè tre volte in più rispetto all’anno precedente, in 30 città. A Roma si è passati da 3 a 28 luoghi di distribuzione, a Genova da 4 a 10. Tanti sono italiani, ma ci sono anche immigrati, soprattutto dalel Filippine, mentre la fascia di età più raffigurata è quella tra i 45 e i 55 anni.

Più che raddoppiato anche il numero dei pasti serviti nelle nostre mense rimaste sempre aperte con i pasti "da asporto".



Anche le cene itineranti per i senza dimora hanno conosciuto un incremento. Qualche numero: 120mila pasti distribuiti in un anno per la strada a Roma, 58mila a Napoli, 14mila a Torino, 12.500 a Padova.

Tutto questo è possibile grazie alla solidarietà di tanti che ci sostengono: con raccolte di cibo, donazioni e offrendo il loro aiuto per venire a distribuire con noi.

