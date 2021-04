news

Dia internacional de la Terra: efectes dels desequilibris mediambientals a Malawi i treball del programa DREAM per "restaurar la nostra terra"

El 22 d'abril de cada any se celebra el Dia internacional de la Terra. El tema d'aquest any, "Restaurar la nostra terra", recorda la necessitat d'actuar de manera concreta i compartida per frenar les greus conseqüències de l'ús desenfrenat dels recursos i dels desequilibris ecològics que comporta.

Per això Sant'Egidio alerta sobre la situació del Malawi, un dels països més pobres del món, amb més del 70% de la població sota el llindar de la pobresa; el 20,7% pateix carències alimentàries i el 37% dels infants menors de cinc anys pateix malnutrició crònica (font PNUD 2019).

En un país amb una economia bàsicament agrícola, l'aliment de la població està íntimament associat als recursos naturals. Per això l'impacte dels canvis climàtics i l'explotació de boscos i selves per a obtenir fusta combustible fan que Malawi sigui altament vulnerable i que pateixi freqüents crisis alimentàries.

El plantejament holístic del programa DREAM de Sant'Egidio, que té entre els seus principals objectius lluitar contra la malnutrició, ha suscitat un treball consistent per "restaurar la nostra terra" i salvar-la del mal ús dels recursos naturals i per promoure iniciatives ecosostenibles, millors pràctiques que suscitin i ampliïn una cultura ecològica que podria donar al Malawi més estabilitat.

Per això els 10 centres DREAM del Malawi, 2 dels quals disposen d'un laboratori de biologia molecular annex, han estat dissenyats per tenir un impacte mediambiental zero, i disposen d'instal·lacions d'energia solar, que els permeten ser autònoms energèticament. En un país en què la manca d'energia elèctrica és endèmica, això constitueix una primera garantia d'eficiència, a més d'un exemple virtuós d'ús responsable del medi ambient.

En la mateixa línia van els "horts comunitaris", els protagonistes i beneficiaris dels quals són les persones amb VIH del programa DREAM que, amb l'ajuda d'experts en agricultura, recuperen les produccions tradicionals i aprenen noves tècniques de cultiu. Així es revaloritza la biodiversitat amb el cultiu de fruita i verdura locals com alternativa als cultius intensius de blat de moro, permetent així fer front a la vulnerabilitat alimentària associada al canvi climàtic.

Després del primer "hort comunitari" del Centre nutricional "Joan Pau II" impulsat per Sant'Egidio en col·laboració amb Slow Food el 2017, una primera solució concreta i sostenible, a la zona de Machinjiri, per fer front a l'emergència de fam i als problemes econòmics dels habitants de la zona, ha començat el projecte G.R.A.S.S., que té per objectiu desenvolupar resiliència davant de la inseguretat alimentària i ha permès crear horts comunitaris a diverses localitats del país.



En els darrers mesos una àmplia zona de Malawi, sobretot al territori d'East Bank, s'ha vist afectat per una greu sequera i la manca d'aliments està arribant a dimensions dramàtiques. Davant d'aquesta emergència hem actuat per respondre a les necessitats més urgents repartint aliments i altres productes entre la població.