news

Per al dia dels infants africans, Sant'Egidio dona veu als street kids de Malawi

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Des de 1991, a l'Àfrica se celebra durant el mes de juny el Dia dels infants africans, una oportunitat de sondejar la situació i de reflexionar sobre la situació dels menors en aquell continent.

Es va triar la data del 16 de juny per recordar la massacre que va tenir lloc el 16 de juny de 1976 a Soweto (Sud-àfrica). Milers d'estudiants van sortir als carrers per demanar que els deixessin estudiar en la seva llengua natal i el règim va ordenar disparar contra els infants que s'estaven manifestant. Eren els anys de l'apartheid.



Sant'Egidio de Malawi ha volgut celebrar aquest dia centrant l'atenció en la situació dels infants del carrer que la Comunitat visita, ajuda i cuida tot l'any.

Per a aquestes nenes i aquests nens les trobades amb els amics de Sant'Egidio són moments de gran alegria en el context d'una vida difícil. Els aliments que reben però sobretot la familiaritat fan que aquests moments siguin especials. A cadascun se l'anomena pel seu nom i per a cadascun es busca una possible solució per treure'l del carrer.



Reproduïm una breu entrevista a Dyna Tembo, la responsable del servei als infants del carrer de Malawi:



Com vas començar a ocupar-te dels infants del carrer?

Vam veure que aquests infants tenien una gran necessitat i que ningú no s'ocupava d'ells. La societat titlla els infants del carrer de lladres i els considera només un element de molèstia, un descart, oblidant així que tenen una història dolorosa per explicar i que necessiten que algú els escolti. Vam començar a anar-los a veure i a escoltar-los per ser per a ells l'oportunitat de canviar que busquen.



Com acaba un infant al carrer?

Un estudi recent mostra que al Malawi al menys el 98% dels infants del carrer tenen com a mínim un progenitor o un parent. Només el 2% són orfes. Les principals causes que porten els infants a viure al carrer són la pobresa, els habitatges en mal estat i superpoblats i també la negligència emotiva i física de les famílies, que sovint viuen en la misèria i la indigència.



Quin és el patiment més gran per a aquests infants?

Aquests infants viuen una pobresa extrema i els falta de tot: menjar, roba i cura personal, però sens dubte el que més els fa patir és la manca d'afecte. Alguns no han rebut mai sentiments d'amor ni tan sols dels seus pares o d'altres parents propers.



Quins són els principals perills per als infants del carrer?



El perill més gran és l'explotació. Viuen al carrer, demanen almoina o fan petits treballs, i moltes vegades tenen por que la policia els arresti per vagabundejar. Les nenes corren un perill especial de patir abusos sexuals.



Pots explicar-nos una història d'èxit?



Ja tenim força històries de rescat, però una que em va impressionar especialment és la d'un jove de 15 anys que havia deixat l'escola. El vam matricular en un curs de formació professional. Va acabar el curs, es va fer paleta i ara treballa per a una empresa de construcció.



Quines són les properes fites que es proposa Sant'Egidio per ajudar els infants del carrer?



El proper projecte de Sant'Egidio consisteix a construir una casa. L'edifici ja està força avançat i esperem acabar-lo els propers mesos. Serà una casa on podran viure els infants amb la nostra ajuda, un lloc per salvar-los de la precarietat i dels abusos que pateixen cada dia al carrer, i alhora, per tornar-los a inserir al sistema educatiu i donar-los una oportunitat de formació i de futur.

Aquesta casa podrà ser també una fase important per fomentar un procés de reintegració dels infants. Per a alguns d'ells l'objectiu final és que tornin amb les seves famílies. Esperem poder començar aviat a acollir algunes nenes.