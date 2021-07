news

Obre la Carpa de l'Amistat entre els refugiats de Lesbos: Sant'Egidio dona el tret de sortida d'un estiu de solidaritat

Encara hi ha milers de refugiats que viuen a l'illa grega de Lesbos i la Comunitat ha anat a veure'ls també aquest any per viure un tercer estiu de solidaritat. Els primers grups, provinents de diversos països europeus (Itàlia, Polònia i Eslovàquia, entre altres), van arribar fa uns dies, poc abans de la setmana en què els musulmans celebren l'Eid al-Adha, el sacrifici d'Abraham.

Prop del camp de refugiats (el "Moria 2", que van construir al costat del mar després de l'incendi que el passat mes de setembre va destruir l'antic camp) on viuen unes 4500 persones, Sant'Egidio hi ha instal·lat una gran carpa vermella i groga, la Carpa de l'amistat.

Allà, sempre respectant les mesures anticovid, la Comunitat ha dut un clima de festa entre els refugiats afganesos i africans de religió islàmica, provinents majoritàriament del Congo, Burundi i Somàlia. Cada assistent ha rebut uns dolços típics, cada família, un paquet d'aliments amb arròs, salsa, tonyina, pa i galetes. Per als infants, joguines, llapis, bolígrafs i caramels.

És només l'inici del #santegidiosummer en què 250 voluntaris de diversos països europeus es turnaran fins a finals d'agost per donar aliments, classes a petits i grans, i proposar cursos de llengua.