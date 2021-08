news

Papst Franziskus hat heute Vormittag Andrea Riccardi in Audienz empfangen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Papst Franziskus hat heute Vormittag im Vatikan unter anderem den Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, Andrea Riccardi, in Audienz empfangen. Das Treffen fand am Vorabend des Festes des Hl. Ägidius statt, das am 1. September begangen wird.



Nach den Informationen wurde bei dem Treffen über die wichtige Frage der Bekämpfung der zunehmenden Armut und die Notwendigkeit angemessener Antworten auf alle durch Covid-19 hervorgerufenen Probleme gesprochen, beispielsweise die Nöte viler Familien, der alten Menschen und der besonders Bedürftigen der Gesellschaft. (Quelle Ansa)

Bullettin des Pressebüros des Heiligen Stuhls vom 30. August 2021 (IT)>>