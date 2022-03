news

Auch in Cotonou in Benin Friedenskundgebung von Sant'Egidio

Nach der Versammlung am vergangenen Samstag in Lomé, der Hauptstadt von Togo, fand am Mittwoch, dem 23. März, auch in Benin eine Demonstration statt, um "Nein zum Krieg" und "Ja zum Frieden" in der Ukraine zu sagen. In der Aula Jean-Paul II in Cotonou, wo die meisten Teilnehmer Universitätsstudenten waren, wurde über den aktuellen dramatischen Krieg in der Ukraine gesprochen, aber auch über die vergessenen Kriege in Afrika und darüber, wie man in Gesellschaften, die von großen sozialen Ungleichheiten geprägt sind, Brücken des Friedens bauen kann. Einige Redner wiesen besonders auf die zunehmende Isolation älterer Menschen hin, die allzu oft Opfer von Vorurteilen nicht nur in ihrer Nachbarschaft, sondern auch in ihren eigenen Familien werden.