È estate in Argentina. Da Buenos Aires i bambini della Scuola per la Pace sono partiti per le vacanze con la Comunità

Anche quest'anno, nel mese di gennaio, che in Argentina corrisponde alle vacanze estive, La Comunità di Sant'Egidio, ha organizzato le vacanze con i bambini, accompagnati dai “Giovani per la Pace” della città e della periferia di Buenos Aires.

Dal 2 al 15 gennaio nella zona di Lujan, circa 140 bambini di zone differenti hanno potuto approfittare delle attività ricreative dopo un anno di studio nelle Scuole della Pace dei rispettivi quartieri.

Queste vacanze sono un momento importante nel cammino dell'amicizia e di educazione alla convivenza che, di fronte al clima violento di molti quartieri marginali di Buenos Aires e della grande periferia della provincia, sono una proposta, una vera alternativa per i bambini che sognano un futuro migliore. Sono stati giorni di grande allegria ed amicizia. Giochi, feste e momenti d'incontro tra i bambini dei diversi quartieri. I giovani hanno seguito i bambini con affetto, come fratelli maggiori, alle volte vengono chiamati anche papà o mamma, curando le ferite spesso causate dall'abbandono e dalla marginalità, .



Vacanze per tutti, ma vacanze che ci hanno lasciato qualcosa di piú: l'esperienza della convivenza, una testimonianza di come i bambini ed i giovani possono contribuire per la costruzione di una cittá piú giusta e solidale.