"I bambini di Napoli chiedono la Pace": manifestazione con le scuole contro la guerra e la violenza diffusa

“I Bambini di Napoli Vogliono La Pace!” è una tappa di un percorso intrapreso dalla Comunità di Sant’Egidio con il suo movimento “Giovani per la Pace” coinvolgendo le scuole di Napoli (primarie e secondarie di primo grado) dopo la grande manifestazione del 24 febbraio per la pace in Ucraina, che ha visto a Napoli un largo impegno dei giovani.

In questi mesi di guerra i bambini e i ragazzi, guidati dai loro insegnanti, hanno lavorato sui temi della pace, della non violenza, del rifiuto della guerra attraverso la realizzazione di disegni, scritti, poesie, e altre espressioni artistiche (tra le quali vale la pena sottolineare lo Spettacolo contro la guerra dei ragazzi dell’Istituto Bracco).



Nella preoccupazione degli educatori che avvertono la necessità di formare nuove generazioni di cittadini responsabili, si iscrivono queste attività didattiche e non, che rendano evidente come la guerra rappresenti un fallimento per la politica e la diplomazia, “una vergognosa resa di fronte al male” secondo le parole di Papa Francesco, con il suo carico di disumanità. Contrariamente a una mentalità corrente che vede i più giovani disinteressati e passivi, i bambini hanno voluto prendere la parola per esprimere il loro desiderio di pace, e proprio dai più piccoli viene forte il richiamo alla pace come bene indispensabile per il futuro.

A Napoli questo desiderio di pace si unisce al ripudio della violenza diffusa, a quella delle reti criminali che deprimono e rendono insicure le città. Sono pochi mesi fa la cronaca locale ha registrato episodi, in cui i minori hanno ferito e anche ucciso con armi che non avrebbero dovuto essere alla loro portata. Il clima aggressivo che si respira deve trovare un argine proprio in quella agenzia educativa che è la scuola, presidio di convivenza e di costruzione di modelli pacificati.

Il grido di pace dei più piccoli è stato raccolto nelle parole di Paola Cortellessa, responsabile delle Scuole della Pace di Sant’Egidio.



I lavori realizzati dai bambini, dopo una selezione ad opera di una commissione, saranno parte di una mostra di disegni ed elaborati di bambini di città e nazionalità diverse dal titolo “Facciamo pace?!” che è stata inaugurata a Roma, attualmente è a Milano e giungerà a Napoli nel mese di ottobre.