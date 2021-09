news

#11Setembre: 2000 joves europeus junts per la pau en motiu de la Global Friendship

Dissabte 11 de setembre: Flash mob per fer memòria de les víctimes del terrorisme i la guerra. Assemblea amb Marco Impagliazzo al Palazzo dei Congressi retransmès en línia

"Peace for All, No More Violence, No More Terrorism!". Amb aquestes paraules, el dissabte 11 de setembre, en el vintè aniversari dels atacs a les Torres Bessones, a les 11.00 hores, els Joves per la Pau es reuniran a les escalinates del Palazzo dei Congressi a Roma per a un flashmob en memòria de les víctimes del terrorisme i les guerres, en presència de Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio, i Patrick Connell, representant dels Estats Units davant la Santa Seu.

Iniciatives i esdeveniments similars es duran a terme simultàniament en 70 ciutats de 16 països europeus, des de Portugal a Rússia, des del Nord al Sud del continent, organitzats per aquest moviment juvenil vinculat a la Comunitat de Sant'Egidio i compromès cada dia en les perifèries del món juntament amb infants en dificultats, persones sense llar, ancians sols, refugiats: a Brussel·les, els joves es reuniran davant el Parlament Europeu; a Bratislava, al lloc de l'antiga sinagoga, que també serà visitada pel Papa Francesc durant el seu viatge a Eslovàquia.

A les 15.00 hores més de 2000 Joves per la Pau participaran, de forma presencial i telemàtica, en una assemblea sense fronteres titulada "Global Friendship - The Future We Want", que se celebrarà a l'Auditori del Palazzo dei Congressi i es retransmetrà en streaming al web www.santegidio.org. Serà un moment de reflexió i propostes en una època travessada per massa violència i conflicte, com a l'Afganistan, i encara marcada per les conseqüències sanitàries i socials de la pandèmia.