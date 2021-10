news

Prou murs: l'acte dels joves de Sant'Egidio a la festa de la unitat alemanya

El dia en què se celebra la unificació alemanya, que va tenir lloc el 3 d'octubre de 1990, els joves de la Comunitat de Sant'Egidio de Berlín han organitzat un acte públic al costat dels infants de l'“Escola de la Pau” davant de centenars de vianants a la cèntrica Hermannplatz, a Neukölln, un barri multiètnic i bulliciós de la capital alemanya.

L'alcalde de Neukölln, Martin Hikel, ha parlat a l'acte i ha recordat, més de trenta anys després del col·lapse del Mur de Berlín, la importància d'enderrocar els murs invisibles i reals que encara existeixen avui i en el seu lloc construir-hi ponts. L'esdeveniment ha estat animat per la banda dels Joves per la Pau. Entre cançons, jocs i balls, hi ha hagut nombrosos testimonis d'infants i joves de l'Escola de la Pau, un veritable laboratori de convivència pacífica entre nens i nenes de diferents nacionalitats i religions, però també un lloc d'integració en la societat alemanya.

Qamar, un nen de 12 anys que va fugir de l'Iraq amb la seva família, ha donat el seu testimoni d'integració cultural i religiosa a l'"Escola de la Pau". Yassin, un adolescent d'origen tunisià, ha parlat sobre la seva amistat amb una dona gran alemanya que viu en una residència a la qual assisteix habitualment amb d'altres joves de la Comunitat.