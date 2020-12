news

In Lahore eine weitere Etappe des Geistes von Assisi in Pakistan. Friedenstreffen in der Hauptstadt von Punjab

In Lahore hat eine weitere Etappe des Geistes von Assisi in Pakistan stattgefunden. Die Gemeinschaft hat zusammen mit der Erzdiözese unter Beachtung der Anti-Covid-Abstandsregeln Vertreter der Religionen zu einen Friedenstreffen in der Folge der Veranstaltung von Rom "No one is saved alone. Peace and Fraternity" eingeladen.

Teilnehmer waren der Erzbischof von Lahore, Sebastian Francis Shah, der Imam Maulana Abdul Kabir Azad von der historischen Moschee Badshahi, der sich schon viele Jahre an den internationalen Friedenstreffen der Gemeinschaft beteiligt, der Großmufti von Lahore, Maulana Mubashir Hussain, und Vertreter der evangelischen Kirchen und anderer christlicher Konfessionen.

Am Anfang wurde die Botschaft von Papst Franziskus vom Treffen in Rom gezeigt und ein einleitendes Wort vom Vertreter von Sant'Egidio, Gary Mushtaq, gesprochen, der die Bedeutung dieses Treffens vor allen in Zeiten der Angst und Unsicherheit durch die Pandemie hervorhob.

Alle Redner betonten, wie wichtig der Geist von Assisi ist als "Geschenk der Christen für das ganze Land", wie es Erzbischof Shah ausdrückte, er ist "ein Weg des Friedens und stärkt unsere Entschlossenheit, mutig gegen Hass und Gewalt vorzugehen, und hilft uns, unsere Geschwister der anderen Religionen zu schützen", so fügte Maulana Azad hinzu.

Nach der Verlesung des Friedensappells 2020 wurde dieser von allen Teilnehmern unterzeichnet, die jeweils ein Licht am Friedensleuchter entzündeten. Eine Delegation von Kindern hat den Appell anschließend an die anwesenden Vertreter der Behörden überreicht.