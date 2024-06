Die Vielfalt der Freundschaft – Jung und Alt zusammen im Urlaub

Ältere Menschen, Freunde mit Behinderung und Jugendliche der „Friends“ verbrachten gemeinsame Tage in Münsterschwarzach, einer befreundeten Benediktinerabtei. Es gab Gelegenheiten für Ausflüge oder auch für Spaziergänge durch die herrliche Natur. Jeder hatte immer einen Freund an der Seite und konnte die Urlaubstage genießen mit dem Gefühl, Teil einer großen und vielfältigen Familie zu sein. Viele Besucher kamen in den Tagen aus Altenheimen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und wurden freundschaftlich empfangen.

Der Urlaub ist immer auch Gelegenheit, alle an schönen Ereignissen im Lebenslauf der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Auch die Anliegen der Gemeinschaft wuren nicht vergessen, beim gemeinsam Abendgebet einmal für den Frieden und ein weiteres Mal für die Armen. Außerdem bereiteten die Jugendlichen einen Basar vor, dessen Erlös für die Friedensschulen der Gemeinschaft in der Ukraine bestimmt war. Die Jugendlichen hatten schon vor dem Urlaub Kerzen gegossen und wohlriechende Seifen hergestellt, Karten gebastelt und Holunderblütensirup gekocht. All das wurden den Urlaubern und Tagesgästen zum Verkauf angeboten und es wurde alles verkauft!

Alle, die bei diesen gemeinsamen Tagen dabei waren, konnten erfahren, dass Handicaps, Schwäche und Alter keine Rolle spielen. Das Zusammensein der verschiedenen Generationen hat alle froh gemacht, die Älteren freuten sich über die Energie und die Unbeschwertheit der Jüngeren, die Jugendlichen und Kinder fühlten sich wohl inmitten der großen Zahl von „Großeltern“, die ihnen so viel Liebe geschenkt haben. Es ist die große Familie von Sant'Egidio, die auch während des Jahres füreinander da ist, die miteinander träumt, betet und für eine Welt arbeitet, in der keiner ausgegrenzt wird und allein bleibt und in der die Menschen in Frieden zusammenleben.