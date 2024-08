Andrea Riccardi: "Nur ein erneuerter Glaube kann neue Leidenschaft wecken"

Den Glauben und die Leidenschaft müssen erneuert werden, ohne die keine echte kulturelle Initiative möglich ist. Und ohne diese kann man sich nur darauf beschränken, die Existenz von verdienstvollen Institutionen zu verwalten, die aber Gefahr laufen, keine Wirkung zu erzielen. Dies ist die Notwendigkeit, die Andrea Riccardi, Historiker, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, ehemaliger Minister und heutiger Präsident der Gesellschaft „Dante Alighieri“, hervorhebt, indem er darüber nachdenkt, wie der „erneuerte Glaube“ mit der zeitgenössischen Kultur interagieren kann, damit der Katholizismus nicht „in den Winkeln des städtischen Lebens versteckt“ bleibt.



Gab es bisher eine gewisse Scheu im Umgang mit der säkularen Kultur?

"Wir können nicht mehr mit den Begriffen argumentieren, mit denen wir in der Vergangenheit argumentiert haben. Ich erinnere mich, dass Pater Sorge über die katholische Kultur, die säkulare Kultur, die kommunistische Kultur geschrieben hat. Das waren ja kulturelle Welten, die funktionierten und ihre Projekte verfolgten, auch bei der Rekrutierung von Universitätspersonal. Heute gibt es meines Erachtens ein weltweites Phänomen: die Dekulturation von Religion und der religiösen Phänomene. Ich sehe es weit verbreitet in jenen neopentekostalen und evangelikalen Bewegungen, die ein wichtiger Teil des zeitgenössischen Christentums und seiner Kommunikation geworden sind. Und die absolut nicht daran interessiert sind, sich mit den Fragen der Kultur auseinanderzusetzen, verstanden im Sinne von Geschichte, Zukunft, Realität, Debatte, Büchern. Sie sind in einer völlig sentimentalen Art der Kommunikation verhaftet“.



Und die Katholiken?

"Dieses Phänomen der Dekulturation betrifft auch die Katholiken. Aber nicht auf so endgültige Weise. Ich komme immer wieder auf diese Erkenntnis von Johannes Paul II. zurück, der sagte: 'Ein Glaube, der nicht zur Kultur wird, ist ein Glaube, der nicht voll akzeptiert, nicht ganz durchdacht, nicht treu gelebt wird'. Es fällt mir auf, dass dieser Satz in Buenos Aires von Kardinal Bergoglio aufgegriffen wurde, der sich nicht so sehr als einer gezeicht hat, der Wojtyla zitiert. Aber er hat diese Einsicht von Wojtyla entschieden aufgegriffen: der Glaube muss zur Kultur werden."



Worauf ist zu achten?

"In der großen Geschichte des Christentums haben wir genau diesen gelebten Glauben des Gottesvolkes erlebt, der zur Hoch- und Volkskultur geworden ist: Geschichte wurde neu gestaltet, schöpferische Kultur entstand, mit anderen Denkformen wurde ein Dialog geführt und so weiter. In diesem Sinne rührt die Zerbrechlichkeit einiger Aspekte der aktuellen katholischen Kultur - ich würde nicht sagen, der katholischen Kultur an sich. Die Zerbrechlichkeit des gelebten Glaubens oder besser die Zerbrechlichkeit unserer Gemeinschaften ist ihr Verzicht darauf, ein Wort von Bedeutung zu sagen“.



Nicht umsonst haben Sie kürzlich ein Buch mit dem Titel "Die Kirche brennt" geschrieben.

"Ich bin vom Brand der Basilika von Notre Dame in Paris ausgegangen, um über die Krise der Kirche in Europa zu sprechen. Es ist ein Phänomen des Verfalls, über das man nachdenken muss. Dazu kommt die Zerbrechlichkeit der allgemeinen Kultur, die - wie erwähnt - in einem Desinteresse an der Welt entsteht, die man nicht verändern und mit der man nicht interagieren will. Wenn man Kultur gestalten will, interessiert man sich für die gegenwärtige, vergangene und zukünftige Welt. Man beschäftigt sich mit der Geschichte. Natürlich hat der Katholizismus immer noch wichtige kulturelle Einrichtungen, aber ich frage mich, wie sie genutzt werden und wie sie ein Christentum mitgestalten, das aufmerksam ist und sich den Fragen stellt."



Worin liegt das Problem?

"Meiner Meinung nach ist es die Leidenschaft, mit der man den Glauben lebt und an der menschlichen Geschichte teilnimmt. Eine solche Leidenschaft führt zu langen Überlegungen, aber auch zur Auseinandersetzung und zu einem intensiven Dialog. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es nur die Institutionen, die funktionieren soll und Plätze in Vorständen oder auf höchster Ebene besetzen muss. Deshalb braucht es immer Katholiken, die zum „Dienst“ bereit sind: Wenn es das nicht gibt, gibt es vor allem einen Katholizismus, der sich in städtischen Winkeln verschanzt. Es ist sinnlos, die Katholiken zur Kultur zu drängen, wenn diese große Leidenschaft nicht geweckt wird. Ein Text, den der große Benediktiner Jean Leclercq vor vielen Jahren geschrieben hat - und der meiner Meinung nach die berühmte Rede von Benedikt XVI. am Collège des Bernardins zur Kultur inspiriert hat - spricht über die „Liebe zu den Buchstaben und dem Verlangen nach Gott“. Es handelt sich um einen sehr wichtigen Text über die mittelalterliche Kultur, der die tiefe Verbundenheit zwischen der Suche nach Gott und dem Aufbau der Kultur aufzeigt. Das Thema der Kultur ist mit der Leidenschaft verbunden, mit der christliche Gemeinschaften und einzelne Christen die Wirklichkeit und die Suche nach Gott erleben“.



Heute befinden wir uns jedoch nicht mehr in Dantes Mittelalter, das aus einer Kombination aus Theologie und Literatur bestand. Heute dominiert die Kombination von Technik und Sozialem. Das bringt soziale Distanz. Welche Orte kann man für einen Dialog erleben?

"Wir sollten dem Begriff der Kultur nicht in eine Struktur fassen. Dieses Bedürfnis nach kultureller Reflexion ist eine Herausforderung an das Denken, an die Rekonstruktion der Geschichte. Und sie entspringt den Tiefen der Dynamik des Lebens und der christlichen Gemeinschaft. Sie entspringt der Auseinandersetzung mit einer komplexen und chaotischen Welt, in der wir alle auf unsere Weise das Bedürfnis haben, zu entschlüsseln, woher wir kommen und was um uns herum geschieht. Paul VI. macht in Popolorum Progressio eine wichtige Aussage, die sehr aktuell ist: „Die Welt leidet an einem Mangel an Denken“. Vor einigen Jahren sagte Papst Franziskus: „Die Welt erstickt an einem Mangel an Dialog“. Es besteht ein Bedarf an Kultur, Debatte, Forschung, Dialog.... Gerade angesichts der grenzenlosen Grenzen der globalen Welt, der neuen Wissenschaften und Technologien. Paul VI. hat in diesem Text eine Idee geäußert, die nicht aufgegriffen wurde, die aber interessant ist: „Wir rufen die Männer des Nachdenkens und des Denkens auf, die Katholiken, die Christen, diejenigen, die Gott ehren, die nach dem Absoluten, nach Gerechtigkeit und Wahrheit dürsten: alle Männer guten Willens“. Ein ferner Traum. Heute jedoch, angesichts dieser Welt des Ichs, die zerbrechlich und fließend ist, in der ich heute das eine und morgen das andere bin, wie auch angesichts der grenzenlosen Horizonte der Welt, braucht es einen „neu durchdachten Glauben“, kein geschlossenes System, sondern einen Kompass der Hoffnung, der die Mobilität unserer Zeit nicht fürchtet. Dies ist eine wichtige Aussage meines alten Freundes Pietro Rossano, eines Bischofs und eines Mannes des Dialogs mit den Religionen und eines großen Intellektuellen, der dieses Wort vom "neu durchdachten Glauben“ verwendet hat. Es besteht die Notwendigkeit, über den Glauben nachzudenken, und - das sage ich als Historiker - es besteht die Notwendigkeit einer Geschichtskultur. Denn wenn es wahr ist, dass es kein Dogma ist, dass die Geschichte magistra vitae ist, so ist es ebenso wahr, dass wir heute oft sozusagen blind in der Geschichte unterwegs sind, ohne zu wissen, was zuvor geschehen ist, aber auch, was noch geschehen wird. Man denke an den Krieg und die Rehabilitierung der Konfliktkultur. Die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, und die Zeugen der Shoah sterben aus, und wir stehen vor einer Welt, die die Kultur des Friedens verliert“.



In dieser Debatte beschwor der Latinist Ivano Dionigi eine Lücke, wenn nicht gar einen Verrat im Stil von Julien Benda, bei den Intellektuellen herauf, die in ihrer Rolle als Zeugen und nicht als Notare des Bestehenden versagen. Was müssen die Intellektuellen, insbesondere die Katholiken, wiederentdecken?

"Dionigi hat Recht. Meiner Meinung nach ist das wahre Problem die geringe Leidenschaft der christlichen Gemeinden. Ich habe gesagt „die Kirche brennt“, aber vielleicht ist das Problem heute die Kälte unserer Kirchen. Denn jede kulturelle Tätigkeit entspringt einer großen Leidenschaft, und wir können sagen, auch der großen Leidenschaft, die der Glaube freisetzt. Kultur ist Verstehen, ist der Versuch, sich zu verändern, ist das Wissen, woher man kommt. Das eigentliche Problem besteht also darin, den Glauben und die Leidenschaft zu wecken, aus denen die Forschung erwächst“.

(Gianni Santamaria)