Paris umarmt den Frieden: große Beteiligung an den Foren

Paris beteiligt sich mit großem Interesse am Internationalen Friedenstreffen. Großer Andrang bei den Foren, die Säle sind voll. Sehr viele junge Menschen, die sich nicht von Resignation beherrschen lassen, sondern Worte der Hoffnung und des Zusammenlebens in einer Welt im Krieg und bedroht von der Klimakrise suchen.

In den Vormittagsforen ging es um die Suche nach einem Humanismus für die Zukunft, um den Aufbau einer Politik zur Bewältigung von Migrationsströmen, um die Zukunft Europas, um Solidarität mit den Armen, die Frieden schafft, um Demokratie auf dem Prüfstand; und dann um einen tiefen Blick auf das Mittelmeer und Afrika.



Die Redner wiesen auf die neue Herausforderung für die Zukunft Europas hin, die darin besteht, sie aufzubauen, ohne auf neue Krisen zu warten und ohne sich nur mit kleinen Schritten zu begnügen. Dies ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit, in der die Menschen lieber auf das „Geschrei eines Heerführers von Verrückten“ als auf „die ruhigen Worte der Weisen“ hören und ihnen folgen. Aber die Herausforderung der Demokratie in unserer Zeit besteht darin, der Stimme der Stimmlosen, der Stimme eines armen, aber Weisen, Gehör zu verschaffen und ihr einen Wert zu geben. Und so muss der Mittelmeerraum - die Wiege der Zivilisation - auch als Wiege des Friedens betrachtet werden.

Die gemeinsame Botschaft, die sich herauskristallisiert, ist die der Verantwortung eines jeden von uns. Wir alle haben die Aufgabe, diese Visionen in die Realität umzusetzen, indem wir uns den Frieden nicht nur vorstellen, sondern auch aktiv dafür arbeiten, durch Dialog, Bildung und Gesten des Mitgefühls. Zum Beispiel muss jeder von uns sein Verhältnis zu Migranten, zu Ausländern und zu den Gründen, warum sie uns beunruhigen, hinterfragen: Wir sollten sie nicht im Plural, als undifferenziertes Ganzes betrachten, sondern beginnen, sie als Individuen zu betrachten.

Alle Beiträge hier >