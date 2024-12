Weihnachten mit der Gemeinschaft Sant'Egidio: das Mahl, das die Einsamkeit überwindet

Viele waren in der Basilika Santa Maria in Trastevere in Rom versammelt, wo die Tradition des Weihnachtsmahls mit den Armen ihren Ursprung hat. (Die Fotos). Es waren viele, aber in großer Harmonie, mit festlich geschmückten Tischen, Lächeln, Umarmungen und persönlichen Geschenken. Eine Familie, in der die Einsamkeit überwunden wird und alle bereichert werden. Aber die Welt, wie sie immer erlebt werden sollte, wurde am Weihnachtstag nicht nur in Rom, sondern in Italien (80.000), ganz Europa und auf allen Kontinenten mit 250.000 mit Freunden und Gästen zur Familie. Das ist eine starke Botschaft des Friedens und der Solidarität.

Obdachlose, ältere Menschen, Familien in Schwierigkeiten, Flüchtlinge, die mit den humanitären Korridoren kamen, setzten sich an den Tisch mit denen, die ihnen helfen und die jeden Tag des Jahres ihre Freunde sind. Fast zwei Stunden lang unterhielten sie sich und ließen sich traditionelle Menüs schmecken. "Dieser Tisch überwindet die Einsamkeit und ist auch ein Vorschlag an unsere Gesellschaft, geschwisterlicher und gastfreundlicher zu werden", so die Einladung von Andrea Riccardi, der an dem Weihnachtsmahl in Trastevere teilnahm. Denn, wie der Präsident von Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, bemerkte, "zusammen mit den Türen der Basilika wurden auch die Türen vieler Herzen geöffnet, all jener Menschen, darunter viele junge Menschen, die sich heute um die Bedürftigen kümmern".

Am Ende des Mittagessens, während der Begrüßung, stellte der Pfarrer von Santa Maria in Trastevere, Marco Gnavi, einige Gäste vor. So wie Gemma aus Syrien, die mit den humanitären Korridoren gekommen war: "In dieser Zeit ist es wichtig, für den Frieden in der Welt zu hoffen und zu beten". Antonino aus Sizilien, der seit vielen Jahren in Rom lebt: "Ich habe auf der Straße gelebt, mir wurde geholfen, eine Wohnung zu finden, und jetzt unterstütze ich Menschen in Schwierigkeiten". Und der kleine Alì, der mit seiner Tante aus Gaza kam, sagte in perfektem Italienisch überzeugt: "Ich mag diesen Tisch!

An dem Mittagessen in der Basilika in Rom nahm auch der Bürgermeister teil: "Für mich ist es eine große Ehre, hier zu sein. Es ist ein schöner Moment, mit Menschen, die eine menschliche Stadt spüren sollten, eine Stadt, die niemanden zurücklassen will, in der es allen besser geht, nicht nur den Menschen, denen geholfen wird, sondern auch denen, die helfen." . "Gemeinsam", so Pfarrer Gnavi am Ende, "haben wir die Realität eines Volkes ohne Grenzen erlebt, das Hoffnung findet und eine Zukunft in Frieden aufbaut".

Auch in den kommenden Tagen, während der gesamten Weihnachtszeit, sind zahlreiche Initiativen geplant, bei denen Mahlzeiten und Geschenke auch in Gefängnissen verteilt werden, wie zum Beispiel am 26. Dezember in Rom in Rebibbia und Regina Coeli. In Deutschland fanden zahlreiche Weihnachtsmähler und andere Initiativen in Kirchen, Sälen, Heimen und anderen Orten statt, z.B. in Berlin, München, Würzburg, Mönchengladbach, Bremen.