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Recuerdo de san Juan Damasceno, oración de la Santa Cruz con la comunidad de Sant'Egidio

4 Diciembre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

San Juan Damasceno, Padre de la Iglesia y monje, que vivió en Damasco en el siglo VIII, repartió sus bienes entre los pobres y entró en la laura de San Saba, cerca de Jerusalén. Oración por los cristianos de Siria.

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