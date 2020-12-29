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Tiempo de Navidad, recuerdo del santo profeta David, online con la Comunidad de Sant'Egidio

29 Diciembre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo del santo profeta David. Se le atribuyen algunos salmos. Desde hace siglos los salmos alimentan las oraciones de los judíos y los cristianos. Recuerdo de santo Tomás Becket (†1170), defensor de la justicia y la dignidad de la Iglesia.

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