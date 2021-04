news

El lunes 26 de abril Sant'Egidio reza por los migrantes que naufragaron y murieron en aguas de Libia. Es urgente garantizar los rescates en alta mar y abrir corredores humanitarios

En Roma, a las 19.30 h en Santa María de Trastevere

El lunes 26 de abril se celebrarán en toda Europa, empezando por la romana basílica de Santa María de Trastevere, varias vigilias de oración impulsadas por la Comunidad de Sant’Egidio para recordar a las víctimas del último naufragio que hubo frente a las costas de Libia.

Ante esta enésima masacre del mar sentimos el deber de levantar nuestra voz y nuestra oración para que nuestro continente no se manche de culpable indiferencia y sea fiel a sus valores de humanidad y de defensa de derechos.

Sant'Egidio pide a las autoridades de gobierno de los distintos Estados europeos y a las comunitarias que pongan en marcha con carácter urgente una red de salvamiento en el mar, rápida y eficiente, tal como prevé el derecho internacional para no tener que responder en el futuro a la conciencia y a delitos de omisión de socorro.

En cuanto a Libia y sus centros de detención, es necesario abrir urgentemente corredores humanitarios hacia los países europeos, con un modelo que Sant’Egidio, junto a otras entidades como las Iglesias protestantes y la CEI, ya ha llevado a cabo en los últimos cinco años, con buenos resultados no solo de acogida sino también de integración.



En Roma la vigilia de oración se celebrará el lunes 26 de abril a las 19.30 h

(presencialmente y en streaming por www.santegidio.org )





Rogamos que los periodistas, fotógrafos y operadores de televisión que quieran seguir el acto presencialmente escriban a [email protected] para prever las necesarias medidas de prevención de la pandemia de covid-19.