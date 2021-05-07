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Oración de la Santa Cruz, en streaming a las 20:00 h

7 Mayo 2021

Oración en vivo

Recuerdo de la oración por los nuevos mártires del siglo XX presidida por Juan Pablo II, durante el Gran Jubileo del año 2000, en el Coliseo en Roma junto a los representantes de las Iglesias cristianas.

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