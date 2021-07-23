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Oración de la Santa Cruz, en directo a las 20:00h

23 Julio 2021

Oración en vivo

Recuerdo de los santos Antonio y Teodosio, fundadores de la laura de las cuevas de Kiev (†1073) y padres del monaquismo ruso y ucraniano. Recuerdo de los cristianos de Ucrania y de Rusia.

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