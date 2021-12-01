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Memoria del santo Hermano Carlos de Jesús. Oración en directo a las 20h

1 Diciembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Charles de Foucauld, "hermano universal", fue asesinado en 1916 en el desierto de Argelia donde vivía en oración y fraternidad con el pueblo tuareg

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