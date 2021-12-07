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Fiesta de la Inmaculada. Liturgia Eucarística en directo a las 20h

7 Diciembre 2021 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de san Ambrosio (†397), obispo de Milán. Pastor de su pueblo, defensor de los pobres y de los débiles contra toda explotación, se mantuvo fuerte defendiendo la Iglesia ante la arrogancia del emperador.

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