news

¡NO A LA GUERRA! Hacemos un llamamiento a quienes tienen poder de decisión, junto a los Jóvenes por la Paz de Europa, para desmilitarizar nuestras tierras y nuestros corazones #nowar

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

Lo habían prometido y lo hicieron: los Jóvenes por la Paz salieron a las calles de Roma para pedir la paz. Y lo seguirán haciendo en los próximos días en Barcelona, Milán, Amberes y otras ciudades europeas. La generación de los jóvenes no quiere la guerra. «No a la guerra, no a las armas, los conflictos siempre se pueden resolver a través del diálogo». Estas son las palabras de los jóvenes de la Comunidad de Sant'Egidio que, con canciones simbólicas de fondo como «They don't care about us» de Michael Jackson y «Sunday Bloody Sunday» de U2, y detrás de una gran pancarta con el lema «No War», hicieron un flashmob contra la guerra de Ucrania en la plaza del Panteón.



Una vez más, el fantasma de la guerra vuelve a asomarse en Europa. No podemos aceptar que en nuestro continente, ya devastado durante el siglo XX por dos guerras mundiales, se recurra nuevamente a soluciones militares para resolver problemas y disputas. Y tampoco es aceptable que la sociedad civil sea indiferente ante esta amenaza. "Ya hace mucho tiempo que la gente no sale a la calle para pedir la paz, dejando que se decida únicamente en las sedes de gobierno", dijo el presidente de la Comunidad de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, al tiempo que convocaba a la sociedad civil, a los partidos y a los sindicatos a una gran manifestación que se celebrará en Piazza SS. Apostoli el jueves 17 de febrero a las 17.30 h.

LLAMAMIENTO DE LOS JÓVENES POR LA PAZ

Ni viyni, net voyne! Ucraniano y ruso, dos lenguas, dos frases, un solo significado: "Sí a la paz. ¡No a la guerra!". Esta es la frase que hoy queremos repetir todos juntos: "¡No a la guerra! No War! War never again. ¡Sí a la paz!”.



¡Cuántas veces, también nosotros, vemos solo lo que nos divide y no buscamos lo que nos une! ¡Cuántas veces también nosotros nos vemos atrapados en un odio que nunca deja de arder o en la indiferencia ante lo que les pasa a nuestros vecinos!



Hace unos días celebramos el Día del Recuerdo en conmemoración de las víctimas del Holocausto, que se instituyó para recordar los terribles hechos que sucedieron hace ya unos años. Lo estudiamos en los libros escolares, lo escuchamos en el testimonio de los supervivientes, lo revivimos en las historias de nuestros abuelos; [una pequeña pausa] no queremos repetirlo.

Somos la generación que no ha conocido las muertes de la Segunda Guerra Mundial, familias divididas y jamás reunidas, los campos de reclusión y de concentración. Hemos vivido en paz desde que nacimos; hemos recibido un regalo, la paz, ¡y no queremos renunciar a ella! La guerra para nosotros debe seguir siendo cosa del pasado, porque es algo anticuado, ¡no la necesitamos!



Hoy, sin embargo, el espectro de una guerra vuelve a asustar a Europa. Los jóvenes queremos expresar nuestra opinión al respecto. ¡Os pedimos que nos escuchéis!



- ya basta de palabras bélicas en la política.

- Ya basta de viejos esquemas geopolíticos que solo sirven para dividir a los pueblos y para crear enemigos donde no los hay.

- Por favor, dejad de militarizar los corazones, las mentes y los medios de comunicación

- Basta de discursos de odio que circulan sin freno por nuestras redes sociales



Vivir en paz ES POSIBLE, porque nosotros, las nuevas generaciones, la generación Z o los milenials, como se nos llama, lo demostramos con nuestra vida: hemos aprendido a sentirnos como en casa dondequiera que vayamos, nos sentimos unidos por amistades virtuales, compartimos el lenguaje simple de las redes sociales, nos alegra poder comunicarnos fácilmente, y confiamos plenamente en el mañana.

¿De verdad queréis que entremos en guerra después de la pandemia?

No se puede jugar con la guerra, porque la guerra es como un virus: incontrolable por naturaleza. Con la pandemia, pensábamos que finalmente lo habíamos entendido: ¡estamos todos en la misma barca! ¿Y ahora volvemos a dividirnos y a enfrentarnos?

Os lo imploramos: ¡No hagamos una locura! No podemos esperar salir indemnes de una guerra: aunque nos parezca que está lejos, en realidad nos afecta a todos de cerca.



Aquí, hoy, queremos decir: «¡NO a la guerra, NO al odio, SÍ a la paz!» Hacemos un llamamiento a los gobernantes, a aquellos que tienen el poder de decidir, unidos a los muchos Jóvenes por la Paz de Europa: desmilitaricemos nuestras tierras, desmilitaricemos nuestroscorazones, busquemos lo que nos une y no lo que nos divide. Solo así podremos soñar con un mundo realmente sin muros, toques de queda ni alambradas.



VÍDEO