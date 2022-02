news

Sí a la paz, no a la guerra. Sant'Egidio promueve una manifestación por la paz en Ucrania, Piazza SS. Apostoli, jueves 17 de febrero a las 17:30 h

Una vez más, el fantasma de la guerra vuelve a asomarse en Europa.

No podemos aceptar que en nuestro continente, ya devastado durante el siglo XX por dos guerras mundiales, se recurra nuevamente a soluciones militares para resolver problemas y disputas. Y tampoco es aceptable que la sociedad civil sea indiferente ante esta amenaza. Ya hace mucho tiempo que la gente no sale a la calle para pedir la paz, dejando que se decida únicamente en las sedes de gobierno.



«La guerra siempre es una locura», dijo el papa Francisco. Hay que movilizarse de inmediato para rechazar la locura y el riesgo de la agresión armada y emprender con decisión el camino del diálogo y de la paz.



Por eso la Comunidad de Sant'Egidio promueve una manifestación por la paz en Ucrania que se llevará a cabo en



Piazza SS. Apostoli el jueves 17 de febrero a las 17.30 h



La Comunidad de Sant'Egidio hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas, a las organizaciones sindicales y a la sociedad civil, para que se unan a esta movilización: una reunión sin banderas, con el único estandarte de la paz, para pedir que se siga hablando y negociando y no se recurra a las armas.



Roma, 15 de febrero de 2022



Para adherirse, escribir a [email protected]